Oberpfalz: Ab Montag fast überall wieder Schulen dicht

Fast in der gesamten Oberpfalz bleiben am Montag die Kitas und Schulen geschlossen. In den Kreisen Neustadt/WN, Schwandorf, Amberg-Sulzbach, Tirschenreuth und Cham, sowie in Weiden und Amberg liegt die Zahl der Neuansteckungen in den letzten 7 Tagen wieder über dem Wert von 100. Damit gilt in den Kitas wieder die Notbetreuung und Distanzunterricht in allen Schulen.

Nur die Abitur- und Abschlussklassen in Berufsschulen in den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Tirschenreuth und der Stadt Amberg dürfen teilweise in den Präsenzunterricht. Außerdem greifen ab Samstag (27.02.) auch Ausgangssperren zwischen 22 und 05:00 Uhr. Amberg führt zusätzlich eine Maskenpflicht in der Fußgängerzone und an bestimmten Plätzen in der Innenstadt ein. Die Maßnahmen sollen da vorerst bis 7. März gelten.

Für eine Aufhebung der Ausgangssperre muss der Inzidenzwert 7 Tage in Folge unter 100 liegen. Für die Öffnung der Schulen können Stadt oder Landkreis tagesaktuell entscheiden, wenn die Zahlen wieder unter 100 sinken.