Oberpfalz Kalender 2026 – Wer soll gewinnen?

Welche Motive schaffen es in den Oberpfalz Kalender 2026? 10 Monatsbilder stehen bereits fest. Nun sucht der Verein Oberpfalz Marketing nach den letzten beiden Gewinnerfotos.

© Foto: Tobi Frauendorfer

Jetzt sind die Oberpfälzerinnen und Oberpfälzer am Zug: Aus den verbliebenen 19 Finalistinnen und Finalisten können alle Interessierten noch bis einschließlich 06. Juli 2025 ihre zwei Favoriten wählen. Die beiden Fotos mit den meisten Stimmen sichern sich einen Platz in dem beliebten Wandkalender, der jedes Jahr in hoher Auflage erscheint und in vielen Haushalten, Büros und öffentlichen Einrichtungen in der Region und darüber hinaus hängt.

„Der Kalender ist für uns nicht nur ein optischer Jahresbegleiter, sondern auch ein starkes Instrument zur regionalen Identitätsbildung“, betont Thomas Harmsen, Geschäftsführer des Oberpfalz Marketing e.V. „Mit dem Voting möchten wir die Menschen aktiv einbinden und zeigen, wie vielfältig, lebenswert und kreativ unsere Region ist.“

Die Teilnahme an der Abstimmung ist einfach: Auf der Website des Oberpfalz Marketings unter www.oberpfalz.de/abstimmung können alle Bilder angesehen und die persönlichen Favoriten ausgewählt werden.