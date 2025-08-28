Ochsenknecht darf Österreich wieder verlassen

Stars

Jimi Blue Ochsenknecht musste nach dem Ende seines Prozesses noch mit Einschränkungen leben. Das ist jetzt vorbei.

Der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht darf Österreich wieder verlassen. Eine Woche nach Ende seines Prozesses um eine unbezahlte Hotelrechnung wurden alle Auflagen aufgehoben, wie ein Sprecher des Landgerichts Innsbruck sagte. Der 33-Jährige habe seinen Reisepass sowie die zwischenzeitlich hinterlegte Kaution von 15.000 Euro zurückerhalten.

Ochsenknecht war wegen schweren Betrugs angeklagt. Der Reality-TV-Darsteller war vergangene Woche vom Gericht aber nicht verurteilt worden. Das Verfahren wurde gegen eine Geldbuße von 18.000 Euro beigelegt.

Der Schauspieler hatte bei der Feier zu seinem 30. Geburtstag in einem Tiroler Hotel eine Rechnung von 14.000 Euro nicht beglichen. Erst nach jahrelangem Tauziehen und seiner Festnahme am Hamburger Flughafen wurde die Rechnung bezahlt. (dpa/lby)

THEMEN: Euro, Haft, Hotel, Jimi, Ochsenknecht, Österreich, Rechnung

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Jens Büttner/dpa
 20.08. 09:33 Eurovision Song Contest 2026 findet wieder in Wien statt Österreichs Hauptstadt hat schon 2015 den Eurovision Song Contest …
Foto: Peter Kneffel/dpa
 14.07. 07:58 Abgründe im Schuhbeck-Prozess – Urteil erwartet Vor knapp drei Jahren wurde Alfons Schuhbeck zu einer Haftstrafe verurteilt. …
Foto: Sven Hoppe/dpa
 24.06. 08:21 Neuer Prozess gegen Star-Koch Schuhbeck startet Alfons Schuhbeck verlor sein Gastro-Imperium und landete im Gefängnis. Jetzt …
Foto: Aurelien Morissard/AP/dpa
 21.05. 15:40 Überfall auf Kim Kardashian: Anklage fordert lange Strafen In Paris wird Kim Kardashian 2016 überfallen und ausgeraubt. Die Täter fesseln …
Matthias Röder/dpa
 23.01. 08:39 Liedermacher Fendrich fürchtet Isolation von Österreich Rainhard Fendrich ist eines der Aushängeschilder des Austropop. Seine Songs …
Foto: Freddy Köppel
 28.08. 08:01 Kinofeeling aus der Oberpfalz: Sabrina Schieder Wir hatten heute die Ehre, einen ganz besonderen Gast bei uns im Studio zu …