Oldtimer nach Verpuffung in Flammen – drei Verletzte

Drei Menschen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zwei von ihnen hätten Rauchgas eingeatmet, die dritte Person habe auch Verbrennungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst war im Einsatz. Die Feuerwehr löschte den Brand, der in einer privaten Halle auf einem Anwesen nahe dem Ort Moosbach ausgebrochen war. Ein Übergreifen auf das angrenzende Gebäude konnte so verhindert werden, wie es hieß. Das Auto sei ausgebrannt. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (dpa)