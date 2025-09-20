Onlinebetrüger im Kreis Cham gleich mehrfach erfolgreich

Im Landkreis Cham waren Online-Betrüger in den vergangenen Wochen gleich mehrfach erfolgreich.

Bereits im Juni fiel eine 72-Jährige auf einen Anlagebetrüger herein. Sie investierte einen mittleren vierstelligen Betrag in der Hoffnung auf hohe Renditen. Jedoch blieben diese aus und ihr Depot sowie die Internetseite waren wenig später nicht mehr erreichbar. Weiterhin schloss eine 33-Jährige bei einem Mobilfunkanbieter einen neuen Vertrag mit Handy ab. Anstelle eines neuen iPhones enthielt das gelieferte Paket aber lediglich Knetmasse. Und eine 70-Jährige bestellte und bezahlte über einen Online-Shop eine Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine kam jedoch nicht an und der Online-Shop entpuppte sich als Fake-Shop.