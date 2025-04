Am heutigen Ostermontag können Interessierte wieder am Osterspaziergang im Freilandmuseum Oberpfalz im Kreis Schwandorf teilnehmen. Dabei wird unterhaltsamer Geschichtsunterricht mit spannender Umweltbildung kombiniert.

An verschiedenen Anwesen im Museum erwarten Gästeführer*innen die Besucher und geben spannende Einblicke in die Geschichte der Häuser und in das Leben der damaligen Bewohner und Tiere. Dieses Jahr steht das Thema “Stoff und Stickereien – bäuerliche Handwerkskunst” im Mittelpunkt. Die kleinen Gäste können an verschiedenen Stationen Rätsel lösen und Stempel sammeln. Die Aktionen starten um 13 Uhr.