OVIGO-Stück „SAD-88“ kommt jetzt auch nach Regensburg

Das eindrucksvolle Theaterstück „SAD-88“ über den rechtsradikalen Brandanschlag in Schwandorf kommt auf die große Bühne: Am 8. Juni wird das Stück erstmals im Antoniushaus Regensburg aufgeführt – in Kooperation mit dem Theater Regensburg.

© Fotografin: Daniela Stanilewicz

Die Produktion des OVIGO Theaters thematisiert den Anschlag von 1988, bei dem vier Menschen ums Leben kamen. „SAD-88“ ist eine multimediale Szenen-Collage, bei der es um den rechtsradikalen Brandanschlag auf das Schwandorfer Habermeierhaus am 17. Dezember 1988 geht. Der stadtbekannte Neonazi und Berufsschüler Josef S. steckte damals das Haus in Brand und verschuldete damit den Tod von vier Menschen: Osman Can (50), Fatma Can (43), Mehmet Can (12), Jürgen Hübener (47). Vor Gericht lieferte er den Grund: Er hasste Ausländer.

Mit dabei ist TV-Schauspielerin Anna Maria Sturm. Beginn ist um 20 Uhr, Tickets gibt’s beim Theater Regensburg. Weitere Aufführungen folgen im Oktober und Dezember in Schwandorf.