Paar in Schwandorf getötet: Anklage wegen zweifachen Mordes

Im Fall eines getöteten Paares in Schwandorf hat die Staatsanwaltschaft Amberg Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben.

Der Vorwurf lautet: zweifacher Mord. Die Ermittlungen seien abgeschlossen, teilte die Anklagebehörde am Mittwoch mit. Der Tatverdächtige, ein damals 57 Jähriger, soll im Juni 2020 seine frühere Lebensgefährtin und deren neuen Partner in ihrem Haus in Schwandorf umgebracht haben. Die beiden 57 und 69 Jahre alten Opfer starben durch Stichverletzungen. Nun muss das Landgericht Amberg entscheiden, ob es zum Prozess kommt.

Der Fall hatte im vergangenen Sommer für Aufsehen gesorgt, unter anderem weil der Tatverdächtige tagelang auf der Flucht war und schließlich in Tschechien gefasst wurde. (dpa/lby)