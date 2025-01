Schauspielerin Pamela Anderson erlebt seit einer Weile eine Renaissance.

Erst fiel der einstige «Baywatch»-Star damit auf, auf den roten Teppichen dieser Welt nur noch augenscheinlich ungeschminkt aufzutreten - und bekam dafür viel Lob. Nun wird sie für ihre Hauptrolle in «The Last Showgirl» für einen Oscar gehandelt - die Golden-Globes-Nominierung gab es schonmal. Anderson verkörpert in dem Film, der am 20. März startet, eine Tänzerin in Las Vegas. (dpa)