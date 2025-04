Papst Franziskus ist tot. Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken starb im Alter von 88 Jahren, wie der Vatikan mitteilte. Der Argentinier stand seit 2013 an der Spitze der katholischen Kirche.

«Heute Morgen um 7.35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus in das Haus des Vaters zurückgekehrt», hieß es in einer Mitteilung des Vatikans. Wegen einer Lungenentzündung hatte er im Frühjahr 38 Tage im Krankenhaus gelegen. Zuletzt hielt sich Franziskus wieder in seiner Residenz im Vatikan auf. Gestern, am Ostersonntag, hatte er vor Zehntausende Gläubigen noch den Segen Urbi et Orbi gespendet. Dabei wirkte er bereits sehr geschwächt. (dpa)