Parkticket nicht bezahlt: Mann reißt Schranke raus

Ein Mann möchte mit seinem Auto aus einem Parkhaus fahren. Die Schranke öffnet allerdings nicht. Statt sein Parkticket zu bezahlen, hat der Mann eine andere Idee.

Ein Mann hat in einem Parkhaus in Neumarkt in der Oberpfalz eine Ausfahrtschranke aus der Verankerung gerissen. Bei seinem Versuch aus dem Parkhaus zu fahren öffnete am Montag die Schranke nicht, da der Unbekannte sein Ticket nicht bezahlt hatte, wie die Polizei mitteilte.

Statt sein Ticket für wenige Euro zu bezahlen, habe er sich dann an der Schranke zu schaffen gemacht. Das soll eine Überwachungskamera zeigen. Gegen den Unbekannten wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Wie hoch der Schaden an der Schranke genau ist, ist unklar. (dpa/lby)