Pegnitz: Frau hat sexuellen Übergriff erfunden

Franken

Nach einer Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs gesteht eine Frau, dass der Vorfall nicht stattgefunden hat. Nun droht ihr ein Verfahren.

Wegen Beziehungsproblemen soll eine Frau nach Polizeiangaben einen sexuellen Übergriff erfunden haben. Die junge Frau habe in ihrer Vernehmung am Dienstag eingeräumt, dass die Tat nicht stattgefunden habe, teilte die Polizei mit.

Zuvor hatte sie Anzeige erstattet und angegeben, am Sonntagabend in einem Waldstück bei Röthenbach an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) von einem Unbekannten zu Boden gerissen und sexuell missbraucht worden zu sein. Der Mann sei danach geflüchtet. Die Polizei leitete nun ein Verfahren wegen Vortäuschens einer Straftat ein. (dpa/lby)

THEMEN: Angriff, Franken, Missbrauch, Pegnitz, Röthenbach, Wald

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: David Inderlied/dpa
 07.08. 14:43 Nürnberg: 18-Jähriger soll Schwager getötet haben Ein Familienstreit in Nürnberg ist eskaliert. Am Ende ist 40 Jahre alter Mann …
Foto: Pia Bayer/dpa
 02.05. 15:03 Waldbrand breitet sich aus – Katastrophenfall ausgerufen Seit Mittwoch stehen Teile eines Waldes bei Erlangen in Flammen. Die Feuerwehr …
Foto: Lars Haubner/NEWS5/dpa
 21.03. 10:37 Mann wegen Mordes an Ehefrau angeklagt Der Verdächtige schweigt beharrlich. Doch die Ermittler sind sich sicher: Er …
Foto: Andreas Arnold/dpa
 07.02. 11:58 Psychiater: Gefahr geht nicht per se von Migranten aus Der tödliche Messerangriff in Aschaffenburg hat eine große Debatte über die …
Ralf Hettler/dpa
 23.01. 06:44 Frage zu Motiv im Fokus nach Gewalttat in Aschaffenburg Wieder eine Messerattacke, wieder Tote: Heute dürfte der Tatverdächtige dem …
Foto: Ralf Hettler/dpa
 22.01. 14:42 Aschaffenburg: Zwei Tote bei Attacke im Park Wie aus dem Nichts soll ein Mann in Aschaffenburg arglose Menschen attackiert …