Perseiden in Bayern hinter Wolken

Wer eine Sternschnuppe sieht, darf sich was wünschen – so der alte Glaube. In den kommenden Tagen werden viele davon erwartet. Kann man den Perseiden-Strom auch in Bayern sehen?

Dichte Wolken vereiteln in Bayern in den kommenden Nächten den Blick auf den Perseiden-Strom mit unzähligen Sternschnuppen. „Es gibt wirklich wenig Hoffnung“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München. Am ehesten könnte es in der Nacht zum Sonntag Auflockerungen geben.

Das Himmelsspektakel ist eigentlich jedes Jahr ab Anfang August zu bewundern. Der Höhepunkt der Perseidenaktivität wird in der Nacht vom 12. auf den 13. August erwartet. Pro Stunde können dann bis zu hundert Meteore als leuchtende Lichtpunkte über den dunklen Nachthimmel rauschen.

Hoffnung auf Wochenmitte

Mit etwas Glück lässt sich der Perseidenschauer in einigen Tagen auch in Bayern bewundern, an dunklen Orten ohne viel Licht ringsum. Ab Mitte der Woche kann es nach Angaben des Wetterdienstes Hochdruckeinfluss geben. Dann seien auch klare Nächte möglich. Auch die Temperaturen könnten dann wieder angenehmer sein. Doch ob es so kommt, ist laut DWD noch nicht sicher. Und noch etwas könnte den Genuss trüben: ein heller Mond. (dpa/lby)

