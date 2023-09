Peter Maffay zum letzten Mal auf Tour

Mehr Zeit mit seiner Familie – darauf freut sich Peter Maffay vor seiner Abschiedstour. Doch ganz von der Bühne verabschieden will er sich nicht.

Sänger Peter Maffay will 2024 zum letzten Mal auf eine große Tournee gehen. Nach diesen zehn Stadion-Konzerten werde er keine zusammenhängende Tour mehr spielen, sagte der 74-Jährige am Donnerstag in Köln. Der Grund sei, dass er in Zukunft mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wolle.

Komplett von der Bühne verabschieden will der Künstler sich aber nicht: Er wolle etwa weiter bei Einzelkonzerten oder Festivals auftreten. (dpa)