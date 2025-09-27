Pflegekraft wegen Diebstahls festgenommen

Amberg-Sulzbach

In Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg ist jetzt eine Pflegekraft wegen Diebstahls festgenommen worden. Die 31-Jährige aus Rumänien soll ihre 92-jährige Arbeitgeberin bestohlen haben. Laut Polizei verschwanden seit Beginn ihrer Tätigkeit mehrfach Bargeld und zuletzt auch Schmuck im Wert von ca. 10.000 Euro. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten das Diebesgut in den Wohnräumen der Verdächtigen. Ein Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft an – wegen Fluchtgefahr.

