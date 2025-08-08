Pfreimd – Motorradfahrerin stirbt bei Frontalcrash

Eine Frau stirbt nach einem Zusammenprall mit einem Auto bei Pfreimd. Was ist bekannt?

Eine 34 Jahre alte Motorradfahrerin ist beim Überholen mit einem Auto im Gegenverkehr zusammengestoßen und gestorben. Der Wagen mit fünf Familienmitgliedern sei bei dem Zusammenstoß am Nachmittag auf die andere Straßenseite geschleudert und von einem weiteren Fahrzeug gerammt worden, teilte die Polizei am Abend mit. Der Unfall war zwischen Perschen und Pfreimd.

Laut Polizei starb die Motorradfahrerin noch vor Ort. Sie habe nach ersten Erkenntnissen in einer leichten Rechtskurve einen Lkw überholen wollen. Bei den Autoinsassen handelt es sich laut Polizei um eine Familie mit drei Kindern im Alter zwischen 9 und 15 Jahren. Sie kamen allesamt verletzt ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen sei ein Totalschaden entstanden.(dpa/lby)