Über das Adressfeld eines Rechnungsschreibens sei der 23-Jährige aus Nabburg ausfindig gemacht worden, teilten die Beamten am Samstag mit. Beim Entleeren des Altkleidercontainers in Pfreimd, im Landkreis Schwandorf, fanden Mitarbeiter des Bayerischen Roten Kreuzes am Freitag den Müllsack.

Den Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetz. lby