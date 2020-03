Die Rockband Genesis geht im Herbst erstmals seit 13 Jahren wieder auf Tournee.

Sänger Phil Collins, Gitarrist Mike Rutherford und Keyboarder Tony Banks kündigten die „The Last Domino?“-Tour an und bestätigten damit die seit Monaten andauernden Spekulationen in den Medien. Im November und Dezember finden zunächst acht Konzert in Großbritannien statt. Ihre bislang letzte Tournee hatten Genesis 2007 absolviert. (dpa)