Pilger starten Fußwallfahrt nach Altötting

111 Kilometer von Regensburg nach Altötting: Hunderte Pilger starten vor Pfingsten wieder zur Fußwallfahrt.

Zum 196. Mal wollen am Donnerstag (8.00 Uhr) wieder hunderte Gläubige von Regensburg aus ins 111 Kilometer entfernte Altötting ziehen. Die Fußwallfahrt steht unter dem päpstlichen Motto «Pilger der Hoffnung». In einer Zeit, in der sich in dieser Welt vieles verändere, sich Unsicherheit breit mache und oft Zweifel und Entmutigung den Blick in die Zukunft trübten, brauche es Hoffnung, so die Veranstalter.

© Armin Weigel/dpa

Bischof Rudolf Voderholzer will die Pilger wieder beim Start begleiten, sagte Pilgerführer Bernhard Meiler. Ziel ist die Gnadenkapelle in Altötting. Dort wollen die Gläubigen am Samstag gegen 9.30 Uhr ankommen. Während der Wallfahrtstage schließen sich an den verschiedenen Etappen traditionell weitere Pilger an, so dass die Zahl der Teilnehmer bis Samstag größer wird.

Der Mai gilt in der christlichen Tradition als Marienmonat, in dem Maria als Jungfrau und Gottesmutter geehrt wird. Bayernweit gibt es Bittgänge und Wallfahrten zu Orten der Marienverehrung. (dpa/lby)