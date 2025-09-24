Pinke Geburtstagstorte in Regensburger Innenstadt abgeholt

Die Geburtstagstorte, die vor ein paar Tagen in der Regensburger Altstadt herumstand wurde vom Geburtstagskind abgeholt.

© Bild: Polizeiinspektion Regensburg Süd

Eine herrenlose Geburtstagstorte, die am frühen Samstagmorgen in Regensburg entdeckt wurde, geisterte vor ein paar Tagen durch die Medien. Die pinkfarbene Torte – gestaltet mit Getränkedosen, Bargeld und persönlichen Fotos – stand unbeachtet auf einem Tisch am Kohlenmarkt und wurde schließlich von einer Polizeistreife gesichert. Durch die Berichterstattung meldete sich das 30-jährige Geburtstagskind und holte am Dienstag überglücklich das Geburtstagsgeschenk bei den Beamten ab. Warum die Torte zurückgelassen wurde, bleibt ein Rätsel.