Pinke Geburtstagstorte in Regensburger Innenstadt abgeholt

Regensburg

Die Geburtstagstorte, die vor ein paar Tagen in der Regensburger Altstadt herumstand wurde vom Geburtstagskind abgeholt.

© Bild: Polizeiinspektion Regensburg Süd
© Bild: Polizeiinspektion Regensburg Süd

Eine herrenlose Geburtstagstorte, die am frühen Samstagmorgen in Regensburg entdeckt wurde, geisterte vor ein paar Tagen durch die Medien. Die pinkfarbene Torte – gestaltet mit Getränkedosen, Bargeld und persönlichen Fotos – stand unbeachtet auf einem Tisch am Kohlenmarkt und wurde schließlich von einer Polizeistreife gesichert. Durch die Berichterstattung meldete sich das 30-jährige Geburtstagskind und holte am Dienstag überglücklich das Geburtstagsgeschenk bei den Beamten ab. Warum die Torte zurückgelassen wurde, bleibt ein Rätsel.

THEMEN: Geburtstag, Geburtstagstorte, Innenstadt, Polizei, Regensburg, Torte

