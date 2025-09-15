PKW-Anhänger in der Naab entdeckt

Ein Autofahrer stellte seinen Auto-Anhänger guten Gewissens ab und fand ihn einen Tag später in der Naab.

Merkwürdiger Vorfall in Burglengenfeld. Dort stellte am Samstag ein 61-Jähriger seinen Autoanhänger in der Kellergasse auf einem Parkplatz bei den sogenannten „Kellern“ ab. Als er am Sonntagabend den Anhänger holen wollte, war er verschwunden. Er wurde schließlich in der Naab gefunden und geborgen. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Die Burglengenfelder Polizei bittet unter der 09471/7015-0 um Hinweise.