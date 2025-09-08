Polizei blockiert Zentrale der Opposition in Istanbul

dpa

Die Stimmung in der größten Stadt der Türkei ist aufgeheizt. Anhänger der führenden Oppositionspartei CHP protestieren gegen Repressalien. Die Regierung von Präsident Erdogan will das nicht dulden.

In der türkischen Metropole Istanbul haben Anhänger der größten Oppositionspartei CHP gegen die Absetzung der lokalen Parteispitze demonstriert. Die Polizei riegelte die Gegend um die Zentrale der Partei im Stadtteil Sariyer komplett ab. Dennoch versammelten sich Demonstranten und versuchten, die Barrikaden zu durchbrechen, wie der Sender Halk TV berichtete. Der von Staatschef Recep Tayyip Erdogan eingesetzte Gouverneur von Istanbul verhängte ein dreitägiges Demonstrationsverbot in mehreren Bezirken.

CHP-Chef Özgür Özel rief die Anhänger in einer Rede am späten Sonntagabend dazu auf, trotz der Blockade zur Parteizentrale in Istanbul zu ziehen. „Wer die republikanische Volkspartei verteidigt, verteidigt die Republik“, sagte er.

Parteichef Özel droht die Absetzung

Die CHP steht seit Monaten unter Druck und sieht sich als Opfer einer politisch motivierten Kampagne der Staatsführung. Auslöser der jüngsten Spannungen ist ein Gerichtsbeschluss von Dienstag: Das Gericht hatte die komplette Spitze der CHP in Istanbul wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten beim Parteitag vor zwei Jahren abgesetzt und die Einsetzung eines Verwalters angeordnet. Die CHP will mit den Protesten verhindern, dass der Verwalter und sein Team am Montag die Geschäfte in der Istanbuler Provinzzentrale übernehmen. In einem Verfahren am 15. September droht auch Parteichef Özel die Absetzung.

Im März war der Istanbuler Bürgermeister und Erdogan-Rivale Ekrem Imamoglu unter Verweis auf Korruptionsvorwürfe und andere Gründe verhaftet und abgesetzt worden. Das löste landesweite Proteste aus – auch weil Imamoglu als vielversprechender Herausforderer Erdogans bei einer zukünftigen Wahl gilt. Dem türkischen Präsidenten wird vorgeworfen, politische Konkurrenz mit autoritären Methoden zu bekämpfen und sich die Justiz des Landes untertan gemacht zu haben. Erdogans Regierung weist diese Kritik zurück.

Die Opposition wertet das Vorgehen gegen die CHP als politisch motiviert, mit dem Ziel, die Opposition vor zukünftigen Wahlen zu schwächen und eine Präsidentschaftskandidatur Imamoglus zu verhindern. Bei der Kommunalwahl im März vergangenen Jahres fuhr die CHP einen überraschenden Erfolg ein und gewann die meisten Bürgermeisterämter im Land für sich. Seitdem wurden zahlreiche oppositionelle Bürgermeister festgenommen. (dpa)

THEMEN: Anhänger, CHP, Erdogan, Istanbul, Protest, Türkei

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Emrah Gurel/AP/dpa
 27.08. 08:27 Kontroverse in Türkei – Frauenrechtlerin legt Kopftuch ab Das Religionsamt in der Türkei sorgt mit umstrittenen Freitagspredigten für …
Mario Cantu/CSM via ZUMA Press Wire/dpa
 21.08. 08:47 Texas treibt umstrittenen neuen Wahlkreis-Zuschnitt voran Neu zugeschnittene Wahlkreise in Texas sollen Trumps Republikanern helfen, …
Foto: Sercan Ozkurnazli/dia images/AP/dpa
 28.07. 10:32 Drei Tote bei Waldbrandbekämpfung in der Türkei In der Türkei wüten die Waldbrände erbittert weiter. Nun fordern sie erneut …
Foto: Vadym Sarakhan/AP/dpa
 22.07. 07:21 Selenskyj kündigt Verhandlungen mit Russland für Mittwoch an Am Mittwoch wollen sich die Ukraine und Russland wohl zum dritten Mal zu …
Foto: Gabrielle Lurie/San Francisco Chronicle/AP/dpa
 12.06. 07:39 Zumeist friedliche Proteste in LA – und noch mehr Soldaten Die Zahl der Soldaten in Los Angeles steigt weiter. Die Proteste bleiben …
Foto: Maximilian Haupt/dpa
 10.06. 08:22 Noch ein Tabubruch: Trump eskaliert weiter bei LA-Protesten In Los Angeles demonstrieren Hunderte gegen die Migrationspolitik der …