Polizei stellt sieben Kilogramm Kokain bei Waidhaus sicher

Neustadt/WN

Bei einer Fahrzeugkontrolle nahe der deutsch-tschechischen Grenze entdecken Fahnder Kokain im Kilobereich. Der Verdächtige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Fahnder haben bei einer Kontrolle an der Autobahn 6 nahe der Bundesgrenze bei Waidhaus in der Oberpfalz rund sieben Kilogramm Kokain entdeckt. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag war ein 36-Jähriger in einem Wagen in Richtung Tschechien unterwegs, als die Beamten ihn stoppten.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Einsatzkräfte sieben in Folie verpackte Pakete mit einer weißen Substanz. Ein Schnelltest bestätigte, dass es sich um Kokain handelt, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Der Straßenverkaufswert dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Der Mann wurde nach der Kontrolle am Samstag vorläufig festgenommen und dem Haftrichter am Amtsgericht Weiden vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, der Tatverdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt. (dpa/lby)

THEMEN: Grenze, Kilo, Kokain, Kontrolle, Neustadt, Tschechien, Waidhaus

