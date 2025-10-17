Polizei stoppt flüchtigen Kleintransporter auf der B85

Amberg-Sulzbach

In der Nacht auf Freitag lieferte sich ein Kleintransporter eine kurze Flucht vor der Polizei. Gegen 00:30 Uhr wollten Beamte den Mercedes Sprinter auf der B85 kontrollieren, doch der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale und fuhr in Richtung Amberg weiter. Erst an der Abfahrt Karmensölden konnte das Fahrzeug gestoppt werden.

© Foto: Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg
© Foto: Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg

Auf der Ladefläche entdeckten die Polizisten mehrere hochwertige Baumaschinen, die von Baustellen in der Umgebung stammten.

Eine Überprüfung ergab, dass in der Nähe der Brückenbaustelle bei Illschwang sowie in der Blumenaustraße in Sulzbach-Rosenberg mehrere Baucontainer aufgebrochen worden waren. Der Wert der gestohlenen Geräte – darunter ein teures Nivelliergerät – beträgt rund 35.000 Euro.

Die beiden Männer wurden festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen sie wurden Haftbefehle erlassen. Ihnen wird besonders schwerer Diebstahl in zwei Fällen vorgeworfen.

