Polizei stoppt gesuchte Frau mit 800 Tafeln Schokolade

Franken

Bei einer Kontrolle auf der A3 bei Erlangen stellen Beamte Hunderte Schokoladentafeln und Socken bei einer Frau sicher. Außerdem wird sie per Haftbefehl gesucht, wie sich herausstellt.

Mit mehr als 800 Tafeln Schokolade ist eine gesuchte mutmaßliche Diebin auf der Autobahn 3 bei Erlangen festgenommen worden. Die 45-Jährige sei als Beifahrerin des Wagens mitgereist, teilte die Polizei mit. Die Polizei kontrollierte das Auto und fand neben den Hunderten Schokoladentafeln noch mehr als 120 Paar Socken sowie etliche Drogerieartikel.

Woher die Gegenstände kamen, konnte weder die Frau noch der 43-jährige Fahrer erklären. Der Wert der Ware: mindestens 5.000 Euro. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass gegen die Frau ein Haftbefehl der hessischen Justiz wegen Diebstahls vorlag. Ein Ermittlungsrichter sollte entscheiden, ob sie in Haft muss oder nicht. (dpa/lby)

