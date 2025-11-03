Polizei verhaftet Verdächtigen nach Messerangriff

Regensburg

Nach einem Streit vor einer Disco in Regenstauf soll ein Mann zwei Besucher verletzt haben. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

Nachdem ein Mann zwei Besucher vor einer Diskothek in Regenstauf mit einem Messer schwer verletzt haben soll, sitzt er nun in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei wurde der 34-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf versuchte Tötung.

Der mutmaßliche Täter und eine 53 Jahre alte Begleiterin waren in der Nacht von Freitag auf Samstag laut Polizei mit Security-Personal vor einer Diskothek in Streit geraten. Nachdem ein Mitarbeiter einen Messerangriff auf sich abwehren konnte, soll der Täter zwei Besuchern Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben. Die beiden Männer kamen schwer verwundet in Krankenhäuser.

Der Verdächtige sei zunächst in Richtung Stadt geflüchtet, wenig später habe ihn die Polizei aber festgenommen. Zum genauen Hergang ermittele die Kripo Regensburg in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Regensburg zu melden. (dpa/lby)

THEMEN: Disco, Gefängnis, Haft, Messerangriff, Polizei, Regensburg, Regenstauf

