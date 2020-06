Polizisten und Anwohner retten Seniorin und ihren Hund aus brennender Wohnung

Polizei und Nachbarn haben in Schnabelwaid im Landkreis Bayreuth eine Seniorin und ihren Hund aus einer brennenden Wohnung gerettet. Als eine Streife gestern bei dem Haus eintraf, befanden sich die gehbehinderte 84-Jährige und ihr Haustier in der brennenden Wohnung im ersten Stock. Weil die Feuerwehr noch nicht vor Ort war, bat ein Polizist den Fahrer eines zufällig vorbeifahrenden Lasters, den Brummi vor dem Fenster der Seniorin abzustellen. So hätte diese notfalls womöglich über das Dach des Transporters entkommen können. Gleichzeitig gingen ein anderer Polizist und ein Hausbewohner durch das Treppenhaus in die Wohnung der alten Frau. Sie setzten die Seniorin in ihren Rollstuhl und trugen sie aus dem Haus. Auch der Hund konnte so gerettet werden. Die Feuerwehr löschte anschließend den Brand. Vier Bewohner und ein Polizist erlitten leichte Rauchvergiftungen. Der Sachschaden liegt bei 50.000 Euro. Angebranntes Essen auf dem Herd hatte das Feuer ausgelöst. (dpa/lby)