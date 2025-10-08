Postzustellerin mit 1,6 Promille am Steuer erwischt

Seit Montag läuft eine europaweite Kontrollwoche zum Thema Ablenkung im Straßenverkehr. Im Fokus stehen Fahrer, die während der Fahrt ihr Handy oder andere elektronische Geräte nutzen.

Auch die Polizei Tirschenreuth beteiligte sich an den Kontrollen und stellte mehrere Verstöße fest. Besonders auffällig war eine Postzustellerin, die beim Telefonieren am Steuer mit über 1,6 Promille Alkohol im Blut erwischt wurde.

Ihr Führerschein wurde sichergestellt, sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie ein Bußgeld wegen Handynutzung.