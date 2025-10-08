Postzustellerin mit 1,6 Promille am Steuer erwischt

Tirschenreuth

Seit Montag läuft eine europaweite Kontrollwoche zum Thema Ablenkung im Straßenverkehr. Im Fokus stehen Fahrer, die während der Fahrt ihr Handy oder andere elektronische Geräte nutzen.

Auch die Polizei Tirschenreuth beteiligte sich an den Kontrollen und stellte mehrere Verstöße fest. Besonders auffällig war eine Postzustellerin, die beim Telefonieren am Steuer mit über 1,6 Promille Alkohol im Blut erwischt wurde.

Ihr Führerschein wurde sichergestellt, sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie ein Bußgeld wegen Handynutzung.

THEMEN: Auto, Handy, Kontrolle, Post, Straße, Verkehr

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Maike Glöckner
 03.09. 07:49 Tödlicher Verkehrsunfall bei Kemnath Am Dienstagabend (02.09.2025) hat sich gegen 18:45 Uhr auf der Staatsstraße …
Symbolfoto: Karolina Grabowska, pexels.com
 20.03. 11:36 Helmbrechts: Baum fällt fast aufs Auto Großes Glück hatte am Dienstag ein Autofahrer im Raum Helmbrechts im Kreis …
Symbolfoto: Talal, pexels.com
 25.02. 11:39 Su-Ro: Betrüger täuscht Autopanne vor Ein 32-jähriger Mann hat am Sonntag auf der B85 bei Sulzbach-Rosenberg eine …
Tim Reckmann / pixelio.de
 07.02. 10:26 Demoliertes Auto aus dem Verkehr gezogen Die Polizei hat am Mittwoch bei einer Kontrolle in Maxhütte-Haidhof im …
Quelle DRF Luftrettung
 19.12. 13:14 Schwerer Verkehrsunfall bei Krummennaab Am Donnerstagmorgen hat sich auf der Staatsstraße 2181 bei Krummennaab im …
Symbolfoto: Gerd Altmann, pixelio.de
 29.09. 15:35 Autofahrer fährt gegen Baum und stirbt Am Sonntag hat sich im Landkreis Neumarkt ein tödlicher Unfall ereignet. Ein …