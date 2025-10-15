Prozess wegen Baby in Hitzeauto verschoben

dpa

Es ist Juli, es ist heiß: Dennoch lässt ein Vater sein Baby in Würzburg allein in einem Auto zurück und geht shoppen. Dafür muss der Mann nun vor Gericht – doch er kommt nicht.

© Archivfoto: Angelika Resenhoeft/dpa
© Archivfoto: Angelika Resenhoeft/dpa

Der Prozess gegen einen Mann, der sein Baby bei Sommerhitze in einem verschlossenen Auto zurückgelassen haben soll, ist verschoben worden. Der Angeklagte sei krank und könne nicht am Verfahren teilnehmen, teilte ein Sprecher des Amtsgerichts Würzburg mit. Ein neuer Termin für den Prozess steht noch nicht fest.

Der Angeklagte soll im Juli 2024 das Kind mehr als 30 Minuten allein in seinem Auto gelassen haben und shoppen gegangen sein. Die Außentemperatur betrug am Tattag im Juli 2024 nach Angaben der Staatsanwaltschaft 27 Grad, der Wagen parkte in der prallen Sonne. Lediglich das Beifahrerfenster sei einen Spaltbreit geöffnet gewesen. Dem Mann wird Aussetzung vorgeworfen.

Polizisten befreiten das schreiende und verschwitzte Mädchen, nachdem eine Frau das fünf Monate alte Kind bemerkt hatte.

Das Verfahren gegen den geständigen Angeklagten hatte im Mai begonnen, war aber damals aufgrund fehlender Zeugen ausgesetzt worden. (dpa/lby)

THEMEN: Auto, Baby, Einkaufen, Franken, Gericht, Hitze, Juli, Prozess, Würzburg

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Lennart Preiss/dpa
 25.09. 06:34 Interview in U-Haft: Ex-Wirecard-Chef will wieder arbeiten Seit über fünf Jahren sitzt Ex-Wirecard-Chef Markus Braun in …
Foto: Firdia Lisnawati/AP/dpa
 12.09. 08:40 Australier auf Bali vor Gericht: Todesstrafe droht Indonesien geht bei Drogenkriminalität extrem hart vor: Ein Australier steht …
Foto: Ulf Vogler/dpa
 22.07. 15:31 Buben eingesperrt und gefesselt – Eltern vor Gericht Laut Anklage haben ein Vater und seine neue Frau ihren Jungen etwa zwölf …
Patrick Seeger/dpa
 07.07. 12:23 Mutter vergisst Schlüssel: Säugling im Auto eingeschlossen Eine Mutter parkt auf einem Supermarktplatz. Beim Aussteigen vergisst sie den …
Foto: Stefan Puchner/dpa
 15.10. 08:36 Neue Autobahnen und Bundesstraßen kosten 32,4 Milliarden Die Bundesregierung hat kürzlich klargemacht, dass sie zig Milliarden Euro in …
Foto: Lewis Joly/AP/dpa
 06.10. 08:24 Berufungsprozess im Fall Pelicot in Frankreich startet Im Missbrauchsfall um Gisèle Pelicot bleibt nur ein Verurteilter bei seiner …