Prozessbeginn wegen versuchten Mordes in Regensburg

Der Vorwurf gegen einen Krankenpfleger aus der Oberpfalz lautet: versuchter Mord. Der 47-Jährige soll seiner Ehefrau im Juli 2020 eine größere Menge des Blutverdünnungsmittels Macumar in das Essen gemischt haben. Motiv war nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft die Trennungsabsicht der Frau. Deren Tod soll der Mann billigend in Kauf genommen haben. Die Frau überlebte den mutmaßlichen Vergiftungsversuch. Das Paar hat zwei Kinder. Am 29. September beginnt vor dem Landgericht Regensburg der Prozess gegen den 47-Jährigen. (dpa)