Radiohead kommt für Deutschland-Konzerte nach Berlin

Stars

Der Refrain des Welthits „Creep“ ist so bekannt, dass wahrscheinlich nicht nur Fans ihn textsicher mitsingen können. In Berlin geht das bald auch live.

Nach mehreren Jahren Pause kommt die britische Rockband Radiohead dieses Jahr für vier Konzerte nach Deutschland. Die Konzerte finden am 8., 9., 11. und 12. Dezember statt – alle in der Uber Arena in Berlin. 16 weitere Shows sind diesen Winter in Madrid, Bologna, London und Kopenhagen geplant.

Für Tickets müssen Fans sich nach Angaben der Plattenfirma Beggars Group zunächst auf der offiziellen Website der Band registrieren. Registrierungen starten diesen Freitag, 5. September um 11.00 Uhr deutscher Zeit und schließen nach 72 Stunden. Der eigentliche Ticketverkauf beginnt dann am 12. September.

Schlagzeuger Philip Selway ließ in einer an Fans gerichteten Nachricht mitteilen: „Letztes Jahr sind wir zum Proben zusammengekommen, einfach nur zum Spaß. Nach sieben Jahren Pause fühlte es sich wirklich gut an, die Songs zu spielen und die Verbindung zu einer musikalischen Identität wiederherzustellen, die tief in uns allen verankert ist.“

Mit Songs wie „Karma Police“ und „Creep“ erlangte Radiohead in den 90er Jahren weltweite Bekanntheit. 2022 gründeten Sänger Thom Yorke und Gitarrist Jonny Greenwood zusammen mit dem Jazz-Drummer Tom Skinner das Projekt The Smile. Im Juli 2024 musste The Smile geplante Europa-Konzerte absagen, da Jonny Greenwood erkrankte und zeitweise auf der Intensivstation behandelt wurde. (dpa)

THEMEN: Arena, Berlin, Besuch, Konzert, Radiohead, Uber

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
 17.02. 10:40 Norah Jones kommt für zwei Konzerte nach Deutschland Vor mehr als 20 Jahren startete die Sängerin und Pianistin Norah Jones mit …
Foto: Valentin Flauraud/KEYSTONE/dpa
 21.10. 11:11 Lionel Richie gibt 2025 fünf Konzerte in Deutschland Von Berlin bis Oberhausen – Lionel Richie freut sich auf alle Auftritte. …
Foto: Ian West/Press Association/dpa
 03.09. 12:19 Ed Sheeran kommt nach Deutschland Neues Album, neue Tour: Ed Sheeran kommt für ein Konzert nach Deutschland. …
Foto: David Hammersen/dpa
 02.09. 08:06 Grönemeyer startet Unplugged-Reihe: mittendrin und akustisch Bei sieben Konzerten präsentiert Herbert Grönemeyer im September Hits in neuem …
Foto: Vianney Le Caer/AP/dpa
 27.08. 08:16 Woody Allen verteidigt Auftritt bei Moskauer Filmfestival Nach scharfer Kritik aus Kiew verteidigt Woody Allen seine Teilnahme am …
Foto: Christoph Reichwein/dpa
 21.08. 09:53 Blümchen sagt weitere Konzerte ab Jasmin Wagner alias Blümchen ist gerade auf Abschiedstour. Nach einer …