Rätsel um Fund von menschlichem Skelett in Wald

Cham

Ein Mann geht im Wald in der Nähe eines Sees spazieren, als er plötzlich menschliche Überreste findet. Doch zu wem gehören sie?

© Foto: Sebastian Kahnert/dpa
Nach dem Fund eines menschlichen Skeletts in einem Wald in der Oberpfalz arbeitet die Polizei an der Identifizierung der Leiche. Die bei der Untersuchung des Skeletts ermittelte DNA werde jetzt in Deutschland und im Ausland mit Daten der Polizei abgeglichen, teilten die Beamten mit. Zudem werde überprüft, ob der Fund mit Vermisstenfällen zusammenhängen könnte. Details zur Identität sowie zum Geschlecht des toten Menschen könne man bisher nicht machen, teilten die Beamten mit.

Fund nahe Drachensee

Ein Spaziergänger hatte das Skelett laut Polizei am 16. Oktober in einem Wald nahe des Drachensees bei Furth im Wald (Landkreis Cham) gefunden und die Polizei gerufen. Die Beamten sperrten den Fundort großräumig ab und sicherten Spuren. Die Kripo Regensburg ermittelt in dem Fall – auch zur Todesursache, die bislang unklar blieb. (dpa)

THEMEN: Cham, DNA, Fürth, Polizei, Skelett, Wald

