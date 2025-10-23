Randalierender Fahrgast in Bus

Regensburg

Ein randalierender Fahrgast in einem Bus hat am Dienstag für richtig Ärger gesorgt.

Während der Fahrt zwischen Regensburg und Hainsacker hörte der 28-Jährige laut Musik auf seinem Handy. Als ein Fahrgast den Mann aufforderte, die Musik leise zu stellen, wurde er geschubst, geschlagen und bespuckt. Dem Busfahrer, der schlichten wollte, sprühte der Randalierer Tierabwehrspray ins Gesicht.

Der Busfahrer öffnete daraufhin die Türen des Fahrzeugs, um die Situation zu beruhigen und der Rettungsdienst rückte an. Die Polizei  ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung und Beleidigung.

