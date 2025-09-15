Randalierer in Velburg im Ausnahmezustand

Betrunkener Randalierer fährt mit einem Einkaufswagen gegen Scheibe eines Discounters, da er keinen Alkohol mehr hatte.

Mit einem betrunkenen Randalierer hatte es die Polizei in der Nacht auf Freitag in Velburg im Kreis Neumarkt zu tun. Der 32-Jährige rief bei der Polizei an und kündigte an, dass er aus Protest die Scheibe eines Discounters einschlagen werde, da seine Rauschmittel zu Ende gegangen seien. Als die Beamten eintrafen, lag der Anrufer bereits am Boden, weshalb ein Rettungswagen gerufen wurde. Wie sich herausstellte, war der Mann zuvor wohl mit einem Einkaufswagen gegen eine Scheibe des Marktes gefahren. Dadurch entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der alkoholisierte Mann landete in einer Fachklinik. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.