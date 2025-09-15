Randalierer in Velburg im Ausnahmezustand

Neumarkt

Betrunkener Randalierer fährt mit einem Einkaufswagen gegen Scheibe eines Discounters, da er keinen Alkohol mehr hatte.

Mit einem betrunkenen Randalierer hatte es die Polizei in der Nacht auf Freitag in Velburg im Kreis Neumarkt zu tun. Der 32-Jährige rief bei der Polizei an und kündigte an, dass er aus Protest die Scheibe eines Discounters einschlagen werde, da seine Rauschmittel zu Ende gegangen seien. Als die Beamten eintrafen, lag der Anrufer bereits am Boden, weshalb ein Rettungswagen gerufen wurde. Wie sich herausstellte, war der Mann zuvor wohl mit einem Einkaufswagen gegen eine Scheibe des Marktes gefahren. Dadurch entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der alkoholisierte Mann landete in einer Fachklinik. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

THEMEN: Alkohol, Betrunken, Discounter, Drogen, Neumarkt, Polizei, Rauschmittel, Scheibe

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 17.07. 15:48 Nackter läuft durch Neumarkter Innenstadt Splitterfasernackt, laut schreiend und durch die Gegend spuckend präsentierte …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 01.09. 11:46 Drachenflieger stürzt ab – 27-Jähriger schwer verletzt Ein Mann will von einem Skihügel einen Testflug mit seinem Drachenflieger …
Symbolfoto: Eminent Luggage, pexels.com
 07.08. 08:46 Neumarkt: Herrenlose Koffer führen zu Ladendieb Mehrere herrenlose Koffer im Bahnhofsbereich in Neumarkt haben die Polizei in …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 29.07. 13:36 Mann bedroht Frau mit Armbrust Ein 61-Jähriger gerät mit einer 46-Jährigen in Streit. Dabei gerät der Mann so …
Foto: Maike Glöckner
 19.07. 09:32 Zwei Zweirad-Unfälle bei Neumarkt – Kind schwer verletzt Zwei schwere Zweirad-Unfälle haben am Donnerstag bei Neumarkt die …
Symbolfoto: Rafael Classen, pexels.com
 03.06. 10:10 Neumarkt: Einbruch in Brauerei Unbekannte sind zwischen dem vergangenen Dienstag und Donnerstag in das …