Rapper Kanye West hält Sonntagspredigt

Vor einem Jahr hat Kanye West seinen mobilen Sonntagsgottesdienst gestartet. Zum einjährigen Jubiläum gab es nun eine Überraschung für die Anwesenden.

US-Rapper Kanye West (42) ist bei seinem mobilen Sonntagsgottesdienst selbst zum Prediger geworden. Bei der Messe in einer Obdachlosenunterkunft im Armenviertel von Los Angeles „Skid Row“ am Sonntag nahm der gläubige Christ selbst das Mikrofon ist die Hand. Der Anlass war unter anderem das einjährige Jubiläum seiner mobilen Messe, die seit Dezember 2018 wöchentlich in unterschiedlichen Städten in Kalifornien gefeiert wird.

Zu den Gottesdiensten sagte West: „Das hat mein Leben gerettet“, wie auf einem Video des US-Promiportals „TMZ.com“ zu sehen ist. Für ihn sei der Glaube eine Alternative zu schmerzlindernden Opioiden geworden. Kanye West war laut eigener Aussage nach einer Operation im Jahr 2016 abhängig von diesen Mitteln geworden. Nun meinte er, dass er aus diesem Tief nur mit Gott herausgekommen sei. (dpa)