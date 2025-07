Großes Kino gibt es am Samstag und Sonntag im Regensburger Jahnstadion.

Der Stadionrasen wird nächste Woche gegen einen neuen ausgetauscht – deshalb wird er nun zur Sitzgelegenheit mit bestem Blick auf eine Riesen-Kinoleinwand. Gezeigt wird am Samstag der Film „Wochenendrebellen“ mit Florian David Fitz in der Hauptrolle. Am Sonntag läuft mit „Forrest Gump“ ein echter Filmklassiker. Einlass ist jeweils ab 20:00 Uhr.

www.jahnstadion-regensburg.de/kultur-im-stadion