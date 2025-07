Rasender Flip-Flop-Fahrer mit über 200km/h geblitzt

Ein 26-jähriger Autofahrer fegte am Samstag (19. Juli 2025) mit atemberaubenden 209 Stundenkilometern – und nur in Pantoletten – über die Bundesstraße 22 bei Tännesberg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab.

Dabei war der junge Fahrer nicht angeschnallt und doppelt so schnell unterwegs, wie es an dieser Stelle erlaubt ist. Eine routinemäßige Geschwindigkeitsmessung entlarvte den Raser, dessen riskante Fahrweise nicht nur ihn selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr brachte.

Die Polizei stellte den Führerschein sofort sicher und verhängte laut Mitteilung ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro zuzüglich Gebühren und Auslagen. Darüber hinaus drohen dem Mann zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot. Dass er nur Pantoletten trug, werteten die Beamten als weiteren Verstoß gegen die nötige Verkehrssicherheit.