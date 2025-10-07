Raub in Regensburg – Tatverdächtige festgenommen

Am frühen Freitagmorgen ist es im Regensburger Diskothekenviertel zu einem brutalen Raub gekommen. Zwei 32-jährige Tatverdächtige wurden noch am selben Tag festgenommen und sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberpfalz ereignete sich die Tat am 3. Oktober gegen 5:45 Uhr vor einer Diskothek im St.-Peters-Weg. Zwei Männer sollen auf einen 24-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben, selbst als dieser bereits am Boden lag. Dabei entwendeten sie die Uhr des Opfers und flüchteten zu Fuß.

Der 24-Jährige erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Zeuge beobachtete, wie die mutmaßlichen Täter in eine nahegelegene Wohnung gingen. Polizeibeamte drangen kurz darauf in die Wohnung ein, nahmen beide Männer fest und stellten die gestohlene Uhr sicher.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt wegen Raubs und gefährlicher Körperverletzung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die beiden 32-Jährigen dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Beide Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.