Raub in Regensburg – Tatverdächtige festgenommen

Regensburg

Am frühen Freitagmorgen ist es im Regensburger Diskothekenviertel zu einem brutalen Raub gekommen. Zwei 32-jährige Tatverdächtige wurden noch am selben Tag festgenommen und sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberpfalz ereignete sich die Tat am 3. Oktober gegen 5:45 Uhr vor einer Diskothek im St.-Peters-Weg. Zwei Männer sollen auf einen 24-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben, selbst als dieser bereits am Boden lag. Dabei entwendeten sie die Uhr des Opfers und flüchteten zu Fuß.

Der 24-Jährige erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Zeuge beobachtete, wie die mutmaßlichen Täter in eine nahegelegene Wohnung gingen. Polizeibeamte drangen kurz darauf in die Wohnung ein, nahmen beide Männer fest und stellten die gestohlene Uhr sicher.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt wegen Raubs und gefährlicher Körperverletzung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die beiden 32-Jährigen dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Beide Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.

THEMEN: Diebstahl, Disko, Festnahme, Raub, Regensburg, Uhr, Untersuchungshaft

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Rike, pixelio.de
 21.08. 10:49 Sinzing: Erst Fahrrad und dann Auto gestohlen Am Mittwochvormittag kam es in Sinzing zunächst zu einem Fahrraddiebstahl in …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 30.01. 08:14 Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt Am Dienstag wurde ein 50-Jähriger in einem Drogeriemarkt in Regensburg von …
Symbolbild: KI-generiert, freepik.com
 24.09. 15:56 Mutmaßlicher Serieneinbrecher im Kreis Regensburg festgenommen Ein Serientäter brach in den vergangenen Monaten in verschiedene Häuser in …
Symbolfoto: Rafael Classen, pexels.com
 20.08. 15:15 Einbruch in Juweliergeschäft in Regensburg Montagnacht (19.08.) sind Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Unteren …
Symbolfoto: Rafael Classen, pexels.com
 19.08. 10:48 Regensburg: Seniorin überrascht Einbrecher Am frühen Montagmorgen (18. August) wurde eine 69-jährige Bewohnerin in der …
Foto: Rike, pixelio.de
 01.04. 12:30 Regensburg: Zigarettenautomaten gesprengt Nur kurz nacheinander knallte es in der Nacht auf Samstag in der Regensburger …