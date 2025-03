Raubüberfall im Kurpark Bad Kötzting

Am Dienstagabend ist es im Kurpark in Bad Kötzting zu einem Raubüberfall auf einen 17-Jährigen und dessen Begleiter gekommen. Eine Gruppe von fünf bis zehn Tätern griff die beiden jungen Männer an.

Der 17-Jährige verlor dabei seinen Rucksack mit Geldbörse und Ausweis. Dem zweiten Opfer wurde das Handy geklaut. Die Täter flüchteten zunächst, kehrten aber zurück, was die beiden dazu brachte, zu fliehen. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt, wollte den Vorfall jedoch nicht sofort der Polizei melden. Seine Mutter informierte die Polizei am nächsten Tag anonym. Die Polizei Bad Kötzting bittet nun um Zeugenhinweise.