Raubüberfall in Hof: Drei junge Tatverdächtige in U-Haft

Nach einem brutalen Raubüberfall am Donnerstagabend in Hof sitzen drei junge Männer in Untersuchungshaft.

Vier Täter sollen einen 18-Jährigen auf dem Mühlberg überfallen, zu Boden gedrückt und Wertsachen geraubt haben – darunter Bargeld und Handy. Einer der Täter soll dem Opfer sogar ins Gesicht getreten haben. Der 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Dank aufmerksamer Passanten konnten die Verdächtigen wenig später festgenommen werden. Gegen drei von ihnen – im Alter zwischen 16 und 19 Jahren – wurde inzwischen Haftbefehl wegen schweren Raubes erlassen. Die Kripo Hof ermittelt.