Regen, Regen, Regen – Kein Sonnenschein zum Ferienbeginn

Der Sommer fällt vorerst weiter ins Wasser: Nach tagelangem Regen bleibt es nass in Bayern – wohl nicht nur zum Missfallen der Schülerinnen und Schüler zum Ferienstart.

Der Start in den August in Bayern wird nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) nass – vereinzelt begleitet von Gewittern. Am Wochenende könnte sich die Sonne hervortrauen.

Für Donnerstag heißt das: viele Wolken, nur gelegentlich Sonne und im Tagesverlauf aufziehende Schauer. Besonders am Nachmittag sind laut DWD auch Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 23 Grad. Auch zum Start der Ferien im Freistaat am Freitag soll es nass bleiben: Von Nordwest nach Südost zieht schauerartiger, vereinzelt auch von Gewittern verstärkter Regen über Bayern. Die Temperaturen reichen von 19 bis 22 Grad.

Während der Samstag Prognosen des DWD zufolge ähnlich nass-trüb werden soll, gibt es am Sonntag etwas Sonne. Vor allem in der Südhälfte soll es zwar Schauer und einzelne Gewitter geben, aber im Rest Bayerns soll es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten werden. (dpa/lby)

