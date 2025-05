Regen und Gewitter im Süden erwartet

In Bayern werden die kommenden Tage nass. In den Alpen soll es sogar Starkregen geben.

Regnerische Aussichten für Bayern: In den kommenden Tagen werden Regen und Gewitter erwartet. Ab dem Nachmittag gibt es in den Alpen vereinzelte Gewitter mit Starkregen. Es können bis zu 20 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch Hagel und Böen bis zu 60 km/h seien nicht ausgeschlossen. Zwischen Frankenwald und Fichtelgebirge kann es Schauer geben. Sonst ist es tagsüber meist sonnig bei Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad.

Am Mittwoch soll es anfangs trocken bleiben. Später am Tag erwartet der DWD gebietsweise Regen, Schauer und teils Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 24 Grad. Am Nachmittag sind starker Wind und Böen möglich. Am Donnerstag regnet es vor allem im Süden Bayerns, im Norden soll es trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen maximal 19 Grad. Ähnlich sieht es am Freitag aus: Regen wird vor allem in Südbayern erwartet, im Rest Bayerns sollen nur vereinzelt Schauer fallen. (dpa/lby)

