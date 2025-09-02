Regen und Gewitter läuten den Herbst in Bayern ein

Passend zum meteorologischen Herbstanfang am Montag soll es auch die ganze Woche regnen und gewittern. Doch der Deutsche Wetterdienst hat auch eine gute Nachricht für Bayern.

Gewitter und Regen begleiten die Menschen in Bayern diese Woche. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte für Dienstag Gewitter, Starkregen und Hagel an. Zum Abend kann die Sonne rauskommen, es bleibt aber kühl bei 16 bis 20 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch soll es nebelig werden, vor allem in Niederbayern. Und auch am Mittwoch stehen gelegentlich Regen sowie einzelne Schauer in der Vorhersage. Nachmittags soll es hingegen sonnig werden, bei 19 bis 24 Grad.

Für Donnerstag kündigt der DWD Regen und Gewitter an. Mit Temperaturen von 21 bis 26 Grad wird es immerhin etwas wärmer. Und auch der Freitag bleibt dem Motto der Woche mit Regen und Gewittern treu.

Das Wetter für die Oberpfalz