Regensburg: Geldautomaten manipuliert

Ein Mann hat am Mittwoch zwei Geldautomaten in einer Bank in Regensburg manipuliert.

Er brachte eine Blende an den Geldausgabeschächten an, wodurch die angeforderten Bargeldbeträge nicht ausgegeben werden konnten. Mehrere Kunden bemerkten die ungewöhnliche Situation und informierten die Polizei.

Ein 29-jähriger Tatverdächtiger konnte in unmittelbarer Nähe der Bank festgenommen werden. Er wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei führt Ermittlungen gegen ihn und warnt in diesem Zusammenhang vor der sogenannten Cash Trapping-Methode.