Die IG-Metall Regensburg zeigt sich äußerst zufrieden mit dem Auftakt der aktuellen Warnstreiks.

In der ersten Streikwoche legten rund 3.000 Beschäftigte in der Oberpfalz zeitweise ihre Arbeit nieder – ein Rekord für die Region. Betroffen waren unter anderem die Standorte von BMW in Regensburg und Wackersdorf sowie Siemens in Cham. Für die kommende Woche kündigt die IG Metall an, die Streikaktivitäten weiter auszubauen.