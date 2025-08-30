Regensburg: Mann ausgeraubt – Zeugen gesucht

Regensburg

Am Donnerstagabend ist ein Mann in Regensburg ausgeraubt worden.

Drei Unbekannte kamen in der Maximilianstraße – im Bereich des dortigen Taxistandes – auf den 29-Jährigen zu und forderten unter Vorhalt eines Messers Wertgegenstände. Außerdem schlugen sie ihrem Opfer mehrmals auf den Kopf und sprühten ihm Pfefferspray ins Gesicht. Die Täter klauten unter anderem einen Geldbeutel und ein Handy und verschwanden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Kripo Regensburg sucht Zeugen des Vorfalles.

THEMEN: Kripo, Polizei, Raub, Regensburg

