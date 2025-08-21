Regensburg: Mann unverletzt aus Donau gerettet

Regensburg

Am Dienstagabend ist in Regensburg ein 36-jähriger Mann aus der Donau gerettet worden.

Passanten hatten gegen 19.30 Uhr über Notruf eine Person im Wasser gemeldet. Einsatzkräfte zogen den Mann schließlich bei den Bootsanlegern gegenüber des Herzogsparks aus dem Fluss. Er blieb unverletzt, wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und lehnte einen Transport ins Krankenhaus ab.

Weil zunächst unklar war, ob sich eine weitere Person in der Donau befand, suchten Feuerwehr, Wasserrettungsdienste, ein Hubschrauber und die Polizei den Bereich großflächig ab. Hinweise auf eine zweite Person im Wasser bestätigten sich nicht. Ob dem 36-Jährigen die Kosten des Einsatzes in Rechnung gestellt werden, ist noch offen.

