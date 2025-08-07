Regensburg: Mit Gift präparierte Taube gefunden

Regensburg

Schon wieder ist eine mit Gift präparierte Taube in Regensburg tot aufgefunden worden.

© Symbolfoto: Ashuphotography, pexels.com
© Symbolfoto: Ashuphotography, pexels.com

Eine Frau entdeckte das Tier auf dem Parkplatz des Regensburger Tierheims. Aufgrund der auffällig pink gefärbten Federn im Nacken brachte sie die Taube zur Greifvogelauffangstation in Regenstauf. Die Ergebnisse einer Untersuchung zeigen nun: Die Taube war mit dem hochtoxischen Nervengift Carbofuran präpariert worden – vermutlich, um als tödlicher Köder für Greifvögel zu dienen. Möglich sei, dass manche Taubenzüchter auf diese Weise versuchten, ihre wertvolleren Tiere vor Greifvögeln zu schützen.

Die Konzentration des Gifts war in diesem Fall besonders hoch und stellt auch für Menschen – vor allem für Kinder – sowie für Haustiere eine ernstzunehmende Gefahr dar. „Eltern und Hundehalter sollten besonders vorsichtig zu sein. Bereits Hautkontakt kann gesundheitsschädlich sein“, warnt LBV-Biologin Nicole Meier. Bereits im Herbst letzten Jahres war es nur wenige Kilometer entfernt zu einem ähnlichen Vorfall gekommen.

THEMEN: gefahr, Nervengift, Parkplatz, Regensburg, Taube, Tierheim, Vorsicht

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 14.10. 13:34 Regensburg: Bombendrohung an Grundschule Wegen einer Bombendrohung an der Grundschule Königswiesen in Regensburg sind …
Symbolfoto: Rafael Classen, pexels.com
 30.07. 11:21 Regensburg: Einbruch in Verwaltungsgebäude In der Nacht zum Dienstag (29. Juli) sind bislang unbekannte Täter in das …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 18.07. 09:56 Ehepaar wird von Trio angegriffen und verletzt Ein Ehepaar ist am Dienstagmorgen in Regensburg Opfer eines Gewaltdelikts …
Foto: Rio Lecatompessy, pexels.com
 14.07. 10:23 Regensburg: Eier durchs Fenster geworfen Mit einer wahrlichen Sauerei durfte sich am frühen Sonntagmorgen ein Einwohner …
Foto: H.C. Wagner
 14.07. 10:20 Regensburg: Verlängerung der Hauptradroute Am Freitag ist im Kreis Regensburg die erste Verlängerung des …
Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de
 25.06. 14:28 Nittendorf: Schuppen und Scheune brennen Am Dienstag geriet ein Schuppen in Nittendorf im Kreis Regensburg in …