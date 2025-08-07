Regensburg: Mit Gift präparierte Taube gefunden

Schon wieder ist eine mit Gift präparierte Taube in Regensburg tot aufgefunden worden.

© Symbolfoto: Ashuphotography, pexels.com

Eine Frau entdeckte das Tier auf dem Parkplatz des Regensburger Tierheims. Aufgrund der auffällig pink gefärbten Federn im Nacken brachte sie die Taube zur Greifvogelauffangstation in Regenstauf. Die Ergebnisse einer Untersuchung zeigen nun: Die Taube war mit dem hochtoxischen Nervengift Carbofuran präpariert worden – vermutlich, um als tödlicher Köder für Greifvögel zu dienen. Möglich sei, dass manche Taubenzüchter auf diese Weise versuchten, ihre wertvolleren Tiere vor Greifvögeln zu schützen.

Die Konzentration des Gifts war in diesem Fall besonders hoch und stellt auch für Menschen – vor allem für Kinder – sowie für Haustiere eine ernstzunehmende Gefahr dar. „Eltern und Hundehalter sollten besonders vorsichtig zu sein. Bereits Hautkontakt kann gesundheitsschädlich sein“, warnt LBV-Biologin Nicole Meier. Bereits im Herbst letzten Jahres war es nur wenige Kilometer entfernt zu einem ähnlichen Vorfall gekommen.