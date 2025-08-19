Regensburg: Seniorin überrascht Einbrecher

Regensburg

Am frühen Montagmorgen (18. August) wurde eine 69-jährige Bewohnerin in der Regensburger Konradsiedlung laut Polizeibericht von Geräuschen in ihrem Haus geweckt – und ertappte dabei einen Einbrecher auf frischer Tat.

Gegen 2:40 Uhr entdeckte die Frau vom Obergeschoss aus einen bislang unbekannten Mann, der sich im Erdgeschoss über eine Schublade beugte. Als sie ihn ansprach, ergriff er sofort die Flucht.

Der Täter entwendete einen dreistelligen Bargeldbetrag und wird wie folgt beschrieben: etwa Mitte 30, rund 1,90 Meter groß, schlank, komplett schwarz gekleidet und mit einer Taschenlampe oder einem Handylicht ausgestattet.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und Spuren am Tatort gesichert.

Zeugenhinweis: Wer am Montagmorgen gegen 2:30 Uhr im Bereich der Karpatenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kripo Regensburg unter Tel. 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

THEMEN: BEschreibung, Diebstahl, Einbrecher, Einbruch, Konradsiedlung, Polizei, Regensburg

