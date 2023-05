Regensburger Gläubige wandern nach Altötting

Es wird wieder gewandert – Die Vorbereitungen zur Regensburger Fußwallfahrt nach Altötting sind abgeschlossen.

Die Regensburger Diözesanfußwallfahrt beginnt am Donnerstag, den 25. Mai um 07:15 Uhr mit einem Gottesdient in der Pfarrkirche St. Albertus Magnus in Regensburg. Von hier zieht ab 8 Uhr der Pilgerzug aus der Domstadt aus. Bischof Dr. Rudolf Voderholzer wird bei Abmarsch in Regensburg den Pilgersegen erteilen und sich selbst in den Pilgerzug mit einreihen und als Pilger die erste und letzte Etappe mitlaufen. Am Pfingstsamstag werden die Gläubigen voraussichtlich in Altötting eintreffen.